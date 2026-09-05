„Das Verhalten des Bergführers ist indiskutabel“

„Ich bin seit meinem zehnten Lebensjahr in den Bergen unterwegs, seit eineinhalb Jahrzehnten hauptberuflich Bergführer – und ich habe so etwas noch nie erlebt. Für mich war das völlig unvorstellbar, dass das ein Bergführer so macht“, findet Hans-Jörg Finsterer, Obmann des Bergführerverbands OÖ, nach dem Skandal am Großglockner klare Worte.