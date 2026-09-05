Nach Sensationsfund trafen sich Zeitzeugen wieder

Im September 1991 wurde „Ötzi“ entdeckt. Nun trafen einander alle Beteiligten dieses historischen Tages im Umhausener Ötzidorf – und packten dabei einige Anekdoten aus.
Was sind schon 35 Jahre im Vergleich zu 5300? Weniger als ein Wimpernschlag, doch in unserer individuellen Welt wieder ein Indiz, wie schnell doch die Zeit vergeht. Der spektakuläre Fund einer Leiche am Tisenjoch am 19. September 1991, der zur Weltsensation wurde, ist tatsächlich schon 35 Jahre her!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.