Nach Sensationsfund trafen sich Zeitzeugen wieder

Was sind schon 35 Jahre im Vergleich zu 5300? Weniger als ein Wimpernschlag, doch in unserer individuellen Welt wieder ein Indiz, wie schnell doch die Zeit vergeht. Der spektakuläre Fund einer Leiche am Tisenjoch am 19. September 1991, der zur Weltsensation wurde, ist tatsächlich schon 35 Jahre her!