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Keeper provoziert

Mbappe verhaut Elfer in Minute 95 – und dann das

La Liga
05.09.2026 12:31
Alvaro Valles erwies sich nach Kylan Mbappes Lapsus nicht unbedingt als Sportsmann.
Alvaro Valles erwies sich nach Kylan Mbappes Lapsus nicht unbedingt als Sportsmann.(Bild: AP/AP, Facebook.com/dazn)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Als ob das Malheur ob des vergebenen Elfmeters in der 95. Minute nicht schon groß genug gewesen wäre, musste sich Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappe im Meisterschaftsspiel gegen Betis Sevilla am Freitagabend auch noch die Provokationen von Betis-Goalie Alvaro Valles geben ...

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Es war die Chance für die diesmal in Weinrot exerzierenden Königlichen, um zumindest noch einen Punkt von der Auswärtspartie in Sevilla mit nach Hause zu nehmen. In Minute 95 trat Sturm-Kapazunder Mbappe an, um den fälligen Strafstoß zu verwerten. Tat er nicht. Nicht besonders platziert, halbhoch geschossen – „und er macht‘s nicht“, brüllte der Dazn-Kommentator während der Liveübertragung. Das Spiel war gelaufen, die erste Saisonniederlage für Real praktisch besiegelt. Und der erfolgreiche Betis-Goalie Alvaro Valles? Erwies sich als nicht eben herausragender Sportsmann. Stürmte auf den kiefelnden Mbappe zu und bäumte sich vor ihm auf und brüllte ihn uncharmant an.

Immerhin: Mbappe behielt die Nerven, ließ sich bis auf minimales Gefuchtel zu keiner Gegenreaktion hinreißen. Stapfte stattdessen dezent geknickt von dannen.

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Für Real war es er erste Rückschlag in der Liga seit der Rückkehr von Jose Mourinho auf die Trainerbank. Das Goldtor für Betis hatte Troy Parrott in der 81. Minute erzielt.

Das mit drei Siegen in die Meisterschaft gestartete Real verpasste den Ausgleich in der Schlussphase nicht nur durch den verschossenen Elfmeter von Mbappe – zuvor war der vermeintliche Treffer zum 1:1 durch Carlos Espi in der 87. Minute schon wegen Abseits aberkannt worden.

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