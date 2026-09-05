Mbappe verhaut Elfer in Minute 95 – und dann das

Es war die Chance für die diesmal in Weinrot exerzierenden Königlichen, um zumindest noch einen Punkt von der Auswärtspartie in Sevilla mit nach Hause zu nehmen. In Minute 95 trat Sturm-Kapazunder Mbappe an, um den fälligen Strafstoß zu verwerten. Tat er nicht. Nicht besonders platziert, halbhoch geschossen – „und er macht‘s nicht“, brüllte der Dazn-Kommentator während der Liveübertragung. Das Spiel war gelaufen, die erste Saisonniederlage für Real praktisch besiegelt. Und der erfolgreiche Betis-Goalie Alvaro Valles? Erwies sich als nicht eben herausragender Sportsmann. Stürmte auf den kiefelnden Mbappe zu und bäumte sich vor ihm auf und brüllte ihn uncharmant an.