Stein entpuppte sich als russische Fliegerbombe

Beim Ausheben einer Baugrube förderte der Baggerfahrer gegen 9.45 Uhr den Sprengkörper zutage – hielt ihn aber erst für einen Stein. Bei genauerer Betrachtung erkannte der Mann aber rasch, dass es sich um eine Bombe handelte und legte sie auf dem Boden ab. Danach alarmierte er die Polizei, berichtete deren Sprecherin Irina Steirer.