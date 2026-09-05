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In Kleingartensiedlung

Stein entpuppte sich als russische Fliegerbombe

Wien
05.09.2026 12:08
(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einen brisanten Fund hat ein Baggerfahrer am Freitagvormittag mitten in der Kleingartensiedlung Großjedlersdorf in Wien-Floridsdorf gemacht. Was der Mann zunächst für einen Stein hielt, entpuppte sich als russischer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

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Beim Ausheben einer Baugrube förderte der Baggerfahrer gegen 9.45 Uhr den Sprengkörper zutage – hielt ihn aber erst für einen Stein. Bei genauerer Betrachtung erkannte der Mann aber rasch, dass es sich um eine Bombe handelte und legte sie auf dem Boden ab.  Danach alarmierte er die Polizei, berichtete deren Sprecherin Irina Steirer.

Der Fund führte zu einer Evakuierung sowie zu einer Sperre.
Der Fund führte zu einer Evakuierung sowie zu einer Sperre.(Bild: LPD Wien)

Ein sprengstoffkundiger Beamter und der Entminungsdienst des Bundesheeres wurden hinzugezogen. Der sachkundige Polizist leitete die Evakuierung des Nahbereichs und die Sperre der umliegenden Straßen in die Wege.

Der Entminungsdienst entschärfte die Bombe und transportierte den 50-Kilo-Sprengkörper ab. Danach wurden die Sperren und die Evakuierung wieder aufgehoben.

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