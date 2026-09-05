Tara: „Das ist der Abschaum der Gesellschaft“

Österreichs erfolgreichster Reality-TV-Export nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Knebelverträge, Eingriffe in die Privatsphäre, Beschimpfungen auf Social Media – mit Sasa Schwarzjirg spricht Tara Tabitha ganz offen über ihr Leben als Reality-TV-Star. Das dürfte manchen vielleicht sauer aufstoßen.