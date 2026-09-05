Wohnungsnot: EU plant schärfere Regeln für Airbnb

Vereinheitlichte Vorschriften

Mit dem Gesetz sollen die Vorschriften in Europa vereinheitlicht werden, nachdem Metropolen wie Paris, Barcelona und Venedig bereits eigenmächtig gegen Airbnb vorgegangen waren. In mehreren Ländern hatte es in der Vergangenheit zudem Proteste von Anwohnern und Bürgern gegen die Zunahme von Ferienwohnungen gegeben.