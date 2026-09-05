„Das beste Gefühl, das es für Footballer gibt“

Die letzte Saison endete für Bernhard Raimann und die Indianapolis Colts überaus schmerzhaft. Mit acht Siegen aus zehn Spielen waren sie in die Saison gestartet, die erste Play-off-Teilnahme seit 2020, für den Wiener die erste überhaupt, schien sicher. Doch sieben Pleiten in Folge rissen die Colts aus den Träumen und blieben lange in den Köpfen der Spieler hängen. „Aber letztlich hat uns das den Ansporn gegeben, noch stärker zu trainieren“, konzentriert Raimann sich auf das Positive.