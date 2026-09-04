Bukowski rockt zum 80er ++ Kabarettistin im Talk

Boris Bukowski ist 80 – und rockt die Bühne gemeinsam mit anderen Austropop-Legenden. Auch Gudrun Nikodem-Eichenhardt schlägt ein neues Kapitel auf: Die Kernölamazone startet mit ihrem ersten Soloprogramm durch. Dazu gibt’s einen flotten Wordrap und einen Abstecher ins Ronacher. Das und mehr zeigt Sasa Schwarzjirg in „Adabei Prime“.