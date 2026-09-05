Google-Serverfarm frühestens 2032 im Vollbetrieb

Internetriese Google will sein Rechenzentrum in Kronstorf (Oberösterreich) groß ausbauen, doch auf den Strom für die Maximalkapazität muss der US-Konzern noch jahrelang warten – denn beim Netzausbau gibt es einen Projektstau. Die „Krone“ kennt die Details.
So schnell geht’s doch nicht: Das viel diskutierte Rechenzentrum von Google im oberösterreichischen Kronstorf kann erst frühestens 2032 seinen Vollbetrieb aufnehmen. Und das kommt so:
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