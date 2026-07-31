Ukraine: Russen schießen mit Raketen aus Nordkorea

Verdächtige Flugbahnen

Es wäre der erste Einsatz einer solchen Waffe seit über einem Jahr. Ukrainische Radarsysteme erfassten zwei Flugbahnen von Raketen, die Russland Richtung Krywyj Rih abfeuerte. Sie ähnelten denen nordkoreanischer Kurzstreckenraketen vom Typ Hwasong-11A oder Hwasong-11B (nach US-amerikanischer Nomenklatur KN-23 und KN-24), berichtet Reuters unter Berufung auf Militärkreise. Zwei auf dem Radar erfasste Flugbahnen deuten demnach auf insgesamt vier abgefeuerte Raketen hin. Weitere Einschlagstellen neben Raduschne seien nicht bekannt.