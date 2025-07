Mercedes CLA: Hier kommt auch der Shooting Brake!

Auch für den Shooting Brake können beide Elektromotoren geordert werden. Als 250+ mit Hinterradantrieb leistet der neue Mercedes 200 kW/272 PS und als 350 mit Allradantrieb stehen 260 kW/395 PS in den Papieren. Als Speicher dient jeweils ein NMC-Akku mit 85 kW nutzbarem Energieinhalt, der Reichweiten bis 761 km (250+) bzw. bis 730 km (350) bietet. Der CLA ermöglicht es seinem Besitzer zudem, bis zu 1800 Kilogramm Anhängelast (gebremst) an den Haken zu nehmen, in dieser Klasse nicht alltäglich. Der Radstand beträgt wie bei der Limousine 2,79 Meter, satte 6,1 Zentimeter mehr als beim alten CLA, was entsprechend großzügige Platzverhältnisse vor allem im Fond ermöglicht.