Funk ins All: Wie waschen Astronauten die Wäsche?

Ein Zeitfenster von knapp zehn Minuten, eine Raumstation die mit unfassbarer Geschwindigkeit über die Erde fliegt – und 120 Jugendliche ab 15 Jahren, die von Wagrain aus per Funk mit ISS-Astronautin Sophie Adenot reden. Was diese Woche beim YOTA 2026 (Youngsters on the air) gelang, ist das absolute Highlight für die vielen jungen Funkamateure.