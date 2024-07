Mercedes EQE SUV: Das Gegenteil der Heckflosse

Das Tachodisplay wirkt dagegen ein wenig wie ein nachträglich platzierter Fremdkörper, aber das muss man bei Mercedes in Kauf nehmen, wenn man keinen Hyperscreen hat. So wie auch die Touchelemente am Multifunktionslenkrad, die zwar gut aussehen, aber ein Horror sind, was die Bedienung betrifft. Große Bitte nach Stuttgart: Schaut mal in eurer jüngeren Geschichte nach, wie ihr das vor gar nicht allzu langer Zeit mit Tasten gelöst habt. Und probiert aus, was besser bedienbar ist. Danke.