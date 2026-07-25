Urlauber brauchen Geduld: Staus in Richtung Süden

Wer am Samstag seine Sachen gepackt hatte und in Richtung Süden aufbrach, musste vor allem eines einplanen: mehr Zeit. Besonders betroffen waren Urlauber, die auf der Karawanken Autobahn unterwegs waren. Dort mussten Autofahrende gegen 10 Uhr vor dem Karawankentunnel bei der Ausreise nach Slowenien mehr als eine Stunde warten. Die Kolonne reichte sieben Kilometer zurück. Das berichtete der ÖAMTC am Vormittag.