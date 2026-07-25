Urlauber brauchen Geduld: Staus in Richtung Süden

Die Urlaubssaison ist in vollem Gange und macht sich auch an diesem Wochenende mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf Österreichs Straßen deutlich bemerkbar. Besonders auf den stark frequentierten Routen in Richtung Süden sorgte der intensive Ferienreiseverkehr für Staus und Kolonnenbildung. Am stärksten überlastet waren am Vormittag die A 11 und die B 179.
Wer am Samstag seine Sachen gepackt hatte und in Richtung Süden aufbrach, musste vor allem eines einplanen: mehr Zeit. Besonders betroffen waren Urlauber, die auf der Karawanken Autobahn unterwegs waren. Dort mussten Autofahrende gegen 10 Uhr vor dem Karawankentunnel bei der Ausreise nach Slowenien mehr als eine Stunde warten. Die Kolonne reichte sieben Kilometer zurück. Das berichtete der ÖAMTC am Vormittag.
Fernpassstraße erneut überlastet
Aber nicht nur in Kärnten, auch in Tirol war die Fernpassstraße einmal mehr stark überlastet. Sowohl vor dem Grenztunnel Füssen als auch vor Reutte verlängerten sich die Durchfahrtszeiten um bis zu 20 Minuten.
Ende der „Stau-Fahnenstange” noch nicht erreicht
In der Steiermark wurde im Baustellenbereich vor dem Herzogbergtunnel zudem nur noch blockweise abgefertigt. Das führte rasch zu einem sechs Kilometer langen Rückstau. Die ÖAMTC-Experten befürchten jedoch, dass das Ende der „Stau-Fahnenstange“ noch nicht erreicht ist ...
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