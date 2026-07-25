Fix: Bulle verstärkt Hartbergs Offensivabteilung

„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim TSV Hartberg“, sagt der 19-Jährige in einer Klubaussendung. „Ich werde alles geben, um mich sportlich weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Ich freue mich auf das Team, die Fans und darauf, endlich loszulegen“, so Lukic, der mit einem Marktwert von einer Million Euro seine Kameraden in der Hartberger Offensive in diesem Punkt um ein Vielfaches „aussticht“.