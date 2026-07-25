Fix: Bulle verstärkt Hartbergs Offensivabteilung

Die „Krone“ hatte bereits berichtet – nun ist es offiziell. Mit Oliver Lukic verstärkt Hartberg seine Offensivabteilung leihweise mit einem Mann aus dem Stall von Red Bull Salzburg.
Der 1,88 Meter große Wiener konnte bei den Salzburgern bereits erste Erfahrungen in der Bundesliga sowie auf internationaler Bühne im Europacup sammeln. Darüber hinaus absolvierte der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger zahlreiche Einsätze für den FC Liefering, für den er in 45 Pflichtspielen insgesamt 14 Scorerpunkte verbuchte.
„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim TSV Hartberg“, sagt der 19-Jährige in einer Klubaussendung. „Ich werde alles geben, um mich sportlich weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Ich freue mich auf das Team, die Fans und darauf, endlich loszulegen“, so Lukic, der mit einem Marktwert von einer Million Euro seine Kameraden in der Hartberger Offensive in diesem Punkt um ein Vielfaches „aussticht“.
TSV-Obmann Erich Korherr streicht die Wichtigkeit der Achse zwischen Hartberg und Salzburg hervor. „Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Früchte getragen – wenn ich an Spieler wie Sangare, Camara, Diakite oder Diarra denke. Umso mehr freuen wir uns, Oliver nun in Hartberg begrüßen zu dürfen.“ Sangare, jetzt Legionär in Frankreich, hat mittlerweile einen Marktwert von 40 Millionen Euro.
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