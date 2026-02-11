Vorteilswelt
Wieder Brandgefahr

BMW ruft weltweit Hunderttausende Autos zurück

Wirtschaft
11.02.2026 15:27
Der Autoproduzent BMW hat weltweit Fahrzeuge wegen Brandgefahr zurückgerufen (Symbolbild).
Der Autoproduzent BMW hat weltweit Fahrzeuge wegen Brandgefahr zurückgerufen (Symbolbild).
Der Autoproduzent BMW hat weltweit Hunderttausende Fahrzeuge aus mehreren Modellreihen zurückgerufen. Bei Produktkontrollen sei nach einer hohen Anzahl von Starts ein erhöhter Verschleiß im Magnetschalter aufgetreten, teilte der Hersteller mit. Dadurch könne das Auto schlechter oder gar nicht mehr gestartet werden.

Zudem sei ein Kurzschluss möglich, durch den es zu einer lokalen Überhitzung am Starter kommen könne. „Im ungünstigsten Fall führt dies zu einem Fahrzeugbrand während des Betriebs. In diesem Fall kann während der Fahrt oder beim Verlassen des Fahrzeugs Rauch gesehen oder gerochen werden“, teilte der Münchner Autobauer mit. Das Fahrzeug sollte mit laufendem Motor nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Insgesamt geht es den Angaben nach um eine mittlere sechsstellige Zahl.

Betroffen sind laut BMW vor allem Fahrzeuge, die ein Starter-Relais aus dem Produktionszeitraum Juli 2020 bis Juli 2022 verbaut haben. In Österreich trifft das auf potenziell 1124 Autos zu. Konkret geht es um Fahrzeuge aus den Baureihen 2er-Coupé, mehrere Varianten von 3er, 4er und 5er, den 6er-Gran-Tourismo, die 7er-Limousine, X4, X5, X6 und Z4. Trennscharf abgrenzen lasse sich der Herstellungszeitraum aber nicht, hieß es. Das habe damit zu tun, dass die Transportwege unterschiedlich lang seien. Zudem seien auch Fahrzeuge betroffen, in denen bei einer Reparatur nachträglich ein fehlerhafter Starter verbaut wurde.

Lesen Sie auch:
Auch im Jahr 2024 rief BMW wegen Brandgefahr durch eine defekte Wasserpumpe weltweit Fahrzeuge ...
Wieder Brandgefahr
Auch in Österreich: Weltweiter Rückruf bei BMW
26.09.2025
Krone Plus Logo
Elektro oder Fossile?
Von welchem Antrieb die größte Brandgefahr ausgeht
21.10.2024

Nicht der erste Fall
Bereits im vergangenen Herbst hatte das Münchner Unternehmen Hunderttausende Autos zurückgerufen, weil es durch ein Starterproblem im schlimmsten Fall zu Bränden kommen konnte. Damals war nicht Verschleiß die Ursache, sondern Wasser, das in den Starter eindringen und zu Korrosion führen konnte. Anders als jetzt waren Kurzschluss und Brand auch im ausgeschalteten Zustand möglich.

