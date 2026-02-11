BMW ruft weltweit Hunderttausende Autos zurück

Betroffen sind laut BMW vor allem Fahrzeuge, die ein Starter-Relais aus dem Produktionszeitraum Juli 2020 bis Juli 2022 verbaut haben. In Österreich trifft das auf potenziell 1124 Autos zu. Konkret geht es um Fahrzeuge aus den Baureihen 2er-Coupé, mehrere Varianten von 3er, 4er und 5er, den 6er-Gran-Tourismo, die 7er-Limousine, X4, X5, X6 und Z4. Trennscharf abgrenzen lasse sich der Herstellungszeitraum aber nicht, hieß es. Das habe damit zu tun, dass die Transportwege unterschiedlich lang seien. Zudem seien auch Fahrzeuge betroffen, in denen bei einer Reparatur nachträglich ein fehlerhafter Starter verbaut wurde.