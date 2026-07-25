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TEAMSPIELER FRIEDL

„Mein bester Mitspieler wird viele überraschen“

Fußball International
25.07.2026 12:30
Marco Friedl im Einsatz gegen Lionel Messi!
Marco Friedl im Einsatz gegen Lionel Messi!(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Fußballer auf neuen Wegen! Teamspieler Marco Friedl nahm sich bei den Tennis Generali Open Zeit für die „Krone“ Der Werder-Kapitän kürte dabei in Kitzbühel auch seinen besten Mitspieler …

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Seine Welt sind die größeren Bälle, doch auch beim Tennis fühlt sich Teamspieler Marco Friedl zu Hause. Die „Krone“ traf den ÖFB-Verteidiger im Rahmen der Generali Open in Kitzbühel, dabei sprach der 28-Jährige auch über …

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