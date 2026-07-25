Igel in NÖ mit Wasserstrahl aus Kanalrohr gerettet

Sanfter Wasserstrahl als Rettungshelfer

Dann kam eine besonders sanfte Rettungsmethode zum Einsatz: Mit einem vorsichtig eingesetzten Wasserstrahl wurde der Igel in Richtung der öffentlichen Kanalanlage geleitet. Dort wartete bereits ein Feuerwehrmann und nahm den kleinen Ausreißer sicher in Empfang.