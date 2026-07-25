Igel in NÖ mit Wasserstrahl aus Kanalrohr gerettet

Tierischer Notruf am späten Freitagabend in Leopoldsdorf bei Wien: Ein Igel war in einem Kanalrohr festgesteckt und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Die Helfer der Feuerwehr Leopoldsdorf rückten aus, um dem kleinen Stacheltier zu Hilfe zu kommen.
Zunächst musste der genaue Aufenthaltsort des Igels lokalisiert werden. Mithilfe eines Inspektionsspiegels und mehrerer Handlampen gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, das Tier im Rohr aufzuspüren.
Sanfter Wasserstrahl als Rettungshelfer
Dann kam eine besonders sanfte Rettungsmethode zum Einsatz: Mit einem vorsichtig eingesetzten Wasserstrahl wurde der Igel in Richtung der öffentlichen Kanalanlage geleitet. Dort wartete bereits ein Feuerwehrmann und nahm den kleinen Ausreißer sicher in Empfang.
Der tierische Einsatz konnte damit erfolgreich beendet werden – und der Igel war wieder frei.
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