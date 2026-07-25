Trump zu Medien: „Bin ich weg, seid ihr pleite“

Das Geschäftsmodell der US-Medien sei dann am Ende. Die Presse habe keine Ahnung, wie viel Glück sie mit ihm habe, weil er Schlagzeilen produziere, argumentierte Trump. Ihm lägen die Medien sehr am Herzen, schob er nach. Trump ist für seine oft beißende Kritik an den US-Medien bekannt. Wiederholt hat er sich auch mit Klagen gegen ihm unliebsame Berichterstattung gewehrt.