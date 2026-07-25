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Zusammen mit Polmans

Miedler zum dritten Mal Kitzbühel-Doppel-Champion

Tennis
25.07.2026 11:55
Lucas Miedler (rechts) hat sich zusammen mit Marc Polmans den Titel geholt.
Lucas Miedler (rechts) hat sich zusammen mit Marc Polmans den Titel geholt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lucas Miedler hat am Samstag gemeinsam mit seinem australischen Neo-Partner Marc Polmans nach Gstaad auch den Doppel-Titel in Kitzbühel gewonnen.

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Das Duo setzte sich gegen die Deutschen Jakob Schnaitter/Mark Wallner (GER) sicher nach nur 57 Minuten 6:2,6:2 durch. Für Miedler war es schon sein insgesamt dritter Kitzbühel-Titel nach 2021 und 2023 und sein insgesamt 13. Tour-Triumph. Auch in Wien hat er schon zweimal den Siegerscheck geholt.

Auch im Finale behielt das Duo die Oberhand.
Auch im Finale behielt das Duo die Oberhand.(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)

Miedler und Polmans haben damit in ihren bisher zwei gemeinsamen Turnieren beide Male den Titel geholt. Sie teilen sich einen Scheck in Höhe von 32.410 Euro und Miedler schiebt sich als 19. erstmals in seiner Karriere in die Top 20 im Doppelranking.

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