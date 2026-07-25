Miedler zum dritten Mal Kitzbühel-Doppel-Champion

Das Duo setzte sich gegen die Deutschen Jakob Schnaitter/Mark Wallner (GER) sicher nach nur 57 Minuten 6:2,6:2 durch. Für Miedler war es schon sein insgesamt dritter Kitzbühel-Titel nach 2021 und 2023 und sein insgesamt 13. Tour-Triumph. Auch in Wien hat er schon zweimal den Siegerscheck geholt.