„Kein Glücksspiel“
Wacken-Gründer klärt nach Casino-Shitstorm auf
In wenigen Tagen beginnt in Norddeutschland das größte Metal-Festival Europas: das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein. Vor der 35. Auflage des Kult-Festivals herrschte rege Aufregung unter den Fans, als auf der offiziellen Facebook-Seite angekündigt wurde, dass es vor dem Infield am sogenannten Wacken Plaza ein Casino geben sollte. Nun meldete sich der Wacken-Gründer Thomas Jensen gegenüber der „Krone“ dazu zu Wort.
Am Sonntag öffnet im 1500-Seelen-Dorf Wacken in Schleswig-Holstein der Campground. Erneut werden wieder 85.000 Rock- und Metalfans in ihrem musikalischen Mekka erwartet. Am selben Abend gibt es im altehrwürdigen Landgasthof auch schon musikalisches Programm.
Offiziell beginnt das Kultfestival im Norden Deutschlands erst am Mittwoch. Dann werden Szene-Größen wie Judas Priest, Sabaton, Powerwolf, In Flames, Def Leppard und noch viele andere den „Heiligen Acker“ bis Sonntag wieder zum Beben bringen. Und einmal mehr ist es – wenn auch etwas später als sonst – ausverkauft.
Doch wenige Tage vor Festivalstart herrschte rege Aufregung unter den Fans, als angekündigt wurde, es würde ein Casino auf dem Gelände geben. Der Sturm der Entrüstung war dementsprechend. Die Mischung aus übermäßigem Alkoholgenuss und Glücksspiel stieß bei den Fans auf wenig Gegenliebe.
Nur „ein Stand des Casinos“
Die „Krone“ traf Wacken-Gründer Thomas Jensen vorige Woche zum Interview (die Reportage dazu lesen Sie ab heute Abend auf krone.at und in der Kronen Zeitung) und fragte ihn natürlich auch zu den Casino-Plänen. Und dieser stellte klar: „Es wird beim Wacken Open Air kein Glücksspiel um Geld geben. Wie jedes Jahr haben wir Partner und Sponsoren vor Ort, die aus verschiedenen Bereichen kommen, unter anderem dieses Jahr auch einen Stand des Casinos Schleswig-Holstein.“
Gambling und Rock´n Roll hätten zwar eine lange Geschichte, es gab auch verschiedenste Songs zu dem Thema wie von Thin Lizzy „Nightlife“ und Motörhead „Ace of Spades“. Jensen: „Ich selber bin jedoch kein großer Gambler.“
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