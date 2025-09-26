Vorteilswelt
Wieder Brandgefahr

BMW ruft hunderttausende Autos in die Werkstatt

Motor
26.09.2025 13:34
(Bild: AFP/AFP or licensors)

BMW ruft weltweit hunderttausende Autos in die Werkstätten, um ein Problem am Starter zu beheben. Dieses kann im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Was Betroffene tun können:

Allein in Deutschland betrifft der Rückruf rund 136.500 Fahrzeuge, in Österreich 18.951 Autos, wie der bayrische Autobauer am Freitag mitteilt.
In den USA geht es um weitere knapp 195.000. Eine weltweite Zahl nennt BMW nicht. Es geht um zahlreiche Modelle, die zwischen September 2015 und September 2021 gebaut wurden – auch in Asien und anderen europäischen Ländern.

In den betroffenen Fahrzeugen könne an bestimmten Stellen Wasser in den Starter eindringen und Korrosion verursachen, heißt es von BMW. Ein Starten des Motors sei dann unter Umständen nicht mehr möglich. Es könne auch zu einem Kurzschluss und infolgedessen zu einer lokalen Überhitzung am Starter kommen. „Im ungünstigsten Fall führt dies möglicherweise zu einem Fahrzeugbrand.“

Vorsicht bei diesen Baureihen:

  • BMW 1er
  • BMW 2er Coupé
  • BMW 3er
  • BMW 4er
  • BMW 5er
  • BMW 6er Gran Tourismo
  • BMW 7er
  • BMW X3
  • BMW X4
  • BMW X5
  • BMW X6
  • BMW X7
  • BMW Z4
  • Außerdem Toyota Supra, der auf dem Z4 basiert

Autos nur im Freien abstellen
Dies kann laut BMW auch im abgestellten Zustand auftreten. Betroffenen Kunden sei daher dringend empfohlen, „bis zur Durchführung der Reparatur ihr Fahrzeug im Freien, sowie nicht in unmittelbarer Nähe von Gebäuden abzustellen“.

Zu den Kosten des Rückrufs äußerte sich BMW nicht. Da der Starter ausgetauscht und bei einzelnen Autos auch eine stärkere Batterie eingebaut werden muss, dürften diese sich durchaus summieren.

Ähnliche Themen
DeutschlandÖsterreichUSAAsien
BMW
Auto
