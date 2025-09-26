BMW ruft hunderttausende Autos in die Werkstatt

BMW ruft weltweit hunderttausende Autos in die Werkstätten, um ein Problem am Starter zu beheben. Dieses kann im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Was Betroffene tun können:
Allein in Deutschland betrifft der Rückruf rund 136.500 Fahrzeuge, in Österreich 18.951 Autos, wie der bayrische Autobauer am Freitag mitteilt.
In den USA geht es um weitere knapp 195.000. Eine weltweite Zahl nennt BMW nicht. Es geht um zahlreiche Modelle, die zwischen September 2015 und September 2021 gebaut wurden – auch in Asien und anderen europäischen Ländern.
In den betroffenen Fahrzeugen könne an bestimmten Stellen Wasser in den Starter eindringen und Korrosion verursachen, heißt es von BMW. Ein Starten des Motors sei dann unter Umständen nicht mehr möglich. Es könne auch zu einem Kurzschluss und infolgedessen zu einer lokalen Überhitzung am Starter kommen. „Im ungünstigsten Fall führt dies möglicherweise zu einem Fahrzeugbrand.“
Autos nur im Freien abstellen
Dies kann laut BMW auch im abgestellten Zustand auftreten. Betroffenen Kunden sei daher dringend empfohlen, „bis zur Durchführung der Reparatur ihr Fahrzeug im Freien, sowie nicht in unmittelbarer Nähe von Gebäuden abzustellen“.
Zu den Kosten des Rückrufs äußerte sich BMW nicht. Da der Starter ausgetauscht und bei einzelnen Autos auch eine stärkere Batterie eingebaut werden muss, dürften diese sich durchaus summieren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.