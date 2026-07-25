Barca-Fans wütend! Kicker wehrt sich emotional

Abschließend schildert der Niederländer noch die Situation rund um die Verletzung bei der WM: „Während der Weltmeisterschaft habe ich mich am Knie verletzt. Nach den ersten Untersuchungen sagten mir die Ärzte, es sei eine kleine Verletzung und sie würde sich nicht verschlimmern, wenn ich weiterspiele. Die einzige Herausforderung war, mit etwas Schmerzen zu spielen, aber in meiner gesamten Karriere habe ich das immer getan, sowohl für meinen Verein als auch für mein Land.“