„Sie waren so besoffen!“ Rad-Fans sorgen für Ärger

„Nicht besonders angenehm“

Das hat vor allem Auswirkungen auf die Rad-Profis selbst. Denn einige Fans versuchen, ihre Helden gerade im hinteren Teil des Feldes anzuschieben. Auch Lokalmatador Gregoire hat das am Freitag hautnah erleben müssen und anschließend berichtet: „Ich glaube, sie waren so besoffen, dass es eher Schläge auf den Hintern als ein Anschieben war. Das war nicht besonders angenehm.“