„Sie waren so besoffen!“ Rad-Fans sorgen für Ärger

Ärger über besoffene Fans bei der Tour de France! Während sich die Fahrer die 21 legendären Kurven in Richtung Bergankunft in Alpe d‘Huez quälten, wurden sie von zahlreichen Zuschauern angefeuert – allerdings wussten sich nicht alle von ihnen zu benehmen, wie auch Rad-Ass Romain Gregoire anschließend beklagte.
Die 19. Etappe der diesjährigen Tour de France hatte mit der Bergankunft in Alpe d‘Huez einen legendären Klassiker aufzubieten. Traditionell ist der Fan-Andrang entlang des intensiven Anstiegs groß – so auch in diesem Jahr. Während der Großteil der Zuschauer vor allem für Motivation und gute Stimmung sorgte, fielen aber auch immer wieder einige unangenehm auf.
„Nicht besonders angenehm“
Das hat vor allem Auswirkungen auf die Rad-Profis selbst. Denn einige Fans versuchen, ihre Helden gerade im hinteren Teil des Feldes anzuschieben. Auch Lokalmatador Gregoire hat das am Freitag hautnah erleben müssen und anschließend berichtet: „Ich glaube, sie waren so besoffen, dass es eher Schläge auf den Hintern als ein Anschieben war. Das war nicht besonders angenehm.“
Auch anderen Fahrern kamen Zuschauer teils unangenehm nahe. Gregoire wollte am Ende aber vor allem die fantastische Stimmung hervorheben: „Man darf nicht klaustrophob sein. Wir haben uns auf einen absoluten Irrsinn eingestellt und sie sind dem gerecht geworden!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.