Hitzewelle: Wappnen Sie sich mit einem Klimagerät?

In der letzten Zeit war es zwar etwas angenehmer, doch die Hitze feiert schon nächste Woche ihr Comeback, und es werden Rekordtemperaturen prognostiziert. Unsere Frage des Tages vom 25. Juli lautet: „Nächste Hitzewelle kommt: Wappnen Sie sich diesmal mit einem Klimagerät?“
Ihre Meinung zählt!
Wie bereiten Sie sich auf die kommende Hitzewelle vor? Haben Sie überlegt, sich eine Klimaanlage zuzulegen? Was spricht in Ihren Augen dafür, was dagegen? Welche Methoden wenden Sie an, um bei extremer Hitze einen kühlen Kopf zu bewahren?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Ideen in den Kommentaren!
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