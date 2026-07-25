Wieder Aufregung um Wasserqualität in der Seine

Frankreichs Hauptstadt Paris trägt in diesem Sommer die 38. Europameisterschaften der Schwimmer aus. Weil die Freiwasser-Bewerbe in der Seine, dem Fluss der Stadt, stattfinden sollen, haben sich die Athleten in einem Brief an den europäischen Verband gewandt. Dieser konnte die Starter rund um den Salzburger Luca Karl beruhigen . . .
Die Situation erinnert an jene vor zwei Jahren. Bei den Olympischen Spielen in Paris sollten einige Schwimmbewerbe in der Seine, dem Fluss der Stadt, stattfinden. Die Wasserqualität darin war aber alles andere als gut. Im Jahr 2026 gibt es bei den Athleten erneut große Fragzeichen. Die Freiwasser-Wettkämpfe der Europameisterschaft (10-Kilometer-Rennen am 4. August) sollen nämlich in der Seine steigen.
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