Wieder Aufregung um Wasserqualität in der Seine

Die Situation erinnert an jene vor zwei Jahren. Bei den Olympischen Spielen in Paris sollten einige Schwimmbewerbe in der Seine, dem Fluss der Stadt, stattfinden. Die Wasserqualität darin war aber alles andere als gut. Im Jahr 2026 gibt es bei den Athleten erneut große Fragzeichen. Die Freiwasser-Wettkämpfe der Europameisterschaft (10-Kilometer-Rennen am 4. August) sollen nämlich in der Seine steigen.