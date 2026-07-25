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LIVE ab 12.30 Uhr: 3. Training für den Ungarn-GP

Formel 1
25.07.2026 04:20
Kann Weltmeister Lando Norris auch wieder einmal zuschlagen?
Kann Weltmeister Lando Norris auch wieder einmal zuschlagen?(Bild: AFP/MANAURE QUINTERO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Elftes Rennen in der Formel-1-Saison 2026: An diesem Wochenende steht der Grand Prix von Ungarn auf dem Programm. Wir berichten ab 12.30 Uhr live vom 3. Training (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Hier der Zwischenstand:

Hier der Stand in der Fahrer-Weltmeisterschaft:

Mit dem Rennen auf dem Hungaroring hatte die Formel 1 im August 1986 Neuland betreten – 200.000 Zuschauer waren vor 40 Jahren zum ersten Grand Prix auf einem Kurs im einstigen Ostblock gekommen, seither ist das Rennen in Mogyorod bei Budapest fixer Bestandteil im WM-Kalender. Am Sonntag (15 Uhr) will Kimi Antonelli im Jubiläumsrennen an seinen Erfolg vor einer Woche in Belgien anknüpfen und vor der vierwöchigen Sommerpause seinen Vorsprung in der WM ausbauen.

„Ich glaube, es wird sehr eng zugehen!“
Der Mercedes-Pilot hatte mit seinem Erfolg in Spa sein Guthaben auf Lewis Hamilton auf 45 Punkte vergrößert und wird zur Saison-Halbzeit das Feld anführen. Im elften von 22 WM-Rennen erwartet der Italiener aber einen harten Fight zwischen den vier Top-Teams. „Ich glaube, es wird zwischen uns allen sehr eng zugehen, und deshalb wird es wichtig sein, zu versuchen, alles optimal zusammenzubringen“, erklärte der 19-Jährige.

Große Hoffnungen auf dem Kurs, auf dem Motorleistung und Topspeed eine geringere Rolle spielen als bei den Rennen davor, hat auch Ferrari. „Es kommt stark auf das Set-up und das Reifenmanagement an“, sagte Teamchef Fred Vasseur. Budapest dürfte uns wahrscheinlich deutlich besser liegen als Spa. Auf dem Papier mag der Motorrückstand zwar weniger ins Gewicht fallen, aber wir müssen trotzdem unsere Leistung bringen.“ Zudem ist der Hungaroring für seinen Star-Piloten eine der Lieblingsstrecken. Hamilton ist in Ungarn mit acht Triumphen Rekordsieger, nur in Silverstone (9) hat er öfter gewonnen.

Zuletzt zwei McLaren-Doppelsiege
In den vergangenen zwei Jahren dominierte aber McLaren in Ungarn und sowohl 2024 (Oscar Piastri vor Lando Norris) als auch 2025 (Norris vor Piastri) wurden Doppelsiege gefeiert. Das Team von Weltmeister Norris wird einige umfangreiche Upgrades mitbringen, darunter einen neuen Unterboden und aerodynamische Bauteile.

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