Ehrenamtliche erfassen seit 20 Jahren alle Arten

Beeindruckende Zahlen über zwei Jahrzehnte

Seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2007 wurden einzigartige Ergebnisse geliefert: So gab es mehr als 80.000 Einzelbeobachtungen und rund 6000 dokumentierte Arten. Bemerkenswert ist zudem, dass etwa elf Prozent aller im Nationalpark bekannten Arten ausschließlich im Rahmen dieser Erhebungen nachgewiesen wurden.