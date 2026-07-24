„Wieder Luft zu haben, ist ein neues Lebensgefühl“

Schwierige Entscheidung vor Operation

Die Entscheidung, den Kehlkopf wegen der immer wieder kehrenden Verknöcherung entfernen zu lassen, sei nicht einfach gewesen. „Aber die Luft ist immer weniger geworden und ich habe am Ende auch Probleme beim Stiegensteigen gehabt“, schilderte Doskozil die Zeit vor dem Eingriff. Nachdem ihm sein Arzt am Uniklinikum Leipzig mitgeteilt habe, dass die Intervalle zwischen den Eingriffen nun immer kürzer würden, habe er nach Rücksprache mit seiner Frau eine Entscheidung getroffen. „Das war nicht leicht, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt“, blickt der Landeshauptmann zurück.