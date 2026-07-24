Werden Sie Dompfarrer Toni Faber vermissen?

Der Pensionsantritt von Toni Faber ist nun fix. Nach 30 Jahren wird er Ende August 2027 sein Amt ablegen. Unsere Frage des Tages vom 24. Juli lautet: „Toni Fabers Abschied: Wird Ihnen der Dompfarrer abgehen?“
Ihre Meinung zählt!
Welche Erlebnisse und Erzählungen mit Toni Faber werden Ihnen in Erinnerung bleiben? Wie bewerten Sie insgesamt seine weltoffene und moderne Ausführung des Amtes als Dompfarrer? Wen können Sie sich als Nachfolger vorstellen?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen und Erzählungen in den Kommentaren!
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