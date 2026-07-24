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Frage des Tages

Werden Sie Dompfarrer Toni Faber vermissen?

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24.07.2026 11:17
Bald startet die Suche nach einem Nachfolger für den beliebten Dompfarrer.
Bald startet die Suche nach einem Nachfolger für den beliebten Dompfarrer.(Bild: Mario Urbantschitsch)
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Von Community

Der Pensionsantritt von Toni Faber ist nun fix. Nach 30 Jahren wird er Ende August 2027 sein Amt ablegen. Unsere Frage des Tages vom 24. Juli lautet: „Toni Fabers Abschied: Wird Ihnen der Dompfarrer abgehen?“

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