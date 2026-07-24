Klopp neuer DFB-Coach: Erste Details zum Deal!

Klopp hat einen Vertrag bis 2030 – einschließlich der WM – unterschrieben. Offizieller Beginn des Arbeitsverhältnisses ist der 15. August 2026. Gehaltstechnisch soll er deutlich mehr als sein Vorgänger kassieren – von bis zu zehn Millionen Euro pro Jahr ist dabei die Rede. Nagelsmann hat rund sieben Millionen bekommen. Und auch zu seiner weiteren Personalgestaltung wird immer mehr bekannt.