Erloschener Vulkan verrät das Leben unserer Ahnen

Vor gut 3000 Jahren kam das große Feuer: Damals brannte die ganze Siedlung am Königsberg in Tieschen ab. „Er wurde danach noch einmal bewohnt, 900 bis 850 vor Christus brach die Besiedelung dann aber vollständig ab“, erklärt Wolfgang Neubauer. Der Archäologe-Professor der Uni Wien, 2015 zum Wissenschafter des Jahres gekürt, wuchs zwar in der Schweiz auf, hat aber Wurzeln in Tieschen und verbrachte als Kind jeden Sommer dort. „Im Kaufhaus Tschiggerl haben wir Twinni gekauft, das gab es in der Schweiz nicht“, erinnert er sich.