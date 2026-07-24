Diese Zusagen erhält Red Bull für Jürgen Klopp

Das Tauziehen ist beendet, die letzten Details geklärt – auch mit Red Bull! Jürgen Klopp wurde am Freitag als neuer DFB-Bundestrainer präsentiert, nebenbei hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf verraten, was man als „Ablöse“ zugesichert hat.
„Ich bin Oliver Mintzlaff sehr dankbar“, betonte Neuendorf bei der Vorstellung von Klopp als DFB-Bundestrainer. Der Red Bull CEO habe den Weg für die Verpflichtung von „Kloppo“ freigemacht, so Neuendorf, der generell die Gespräche mit Red Bull lobte.
Als „Ablöse“ und Zusagen als Teil des Klopp-Deals habe man sich auf zwei Dinge verständigt, kündigt der DFB-Präsident an. „Es wird eine Zuwendung in Höhe von einer Million Euro an die RB-nahe Stiftung Wings for Life geben. Und es wird bis zum Jahr 2030 drei Länderspiele der A-Nationalmannschaft in Leipzig geben.“
Einstimmige Entscheidung
Der frühere Liverpool- und Dortmund-Meistermacher wurde am Freitag offiziell präsentiert. „Es ist ein sehr, sehr besonderer Tag für mich, sagte er bei seiner Vorstellung in Frankfurt. Deutschlands Verband hatte sich nach dem blamablen Sechzehntelfinal-Aus bei der WM gegen Paraguay von Julian Nagelsmann getrennt. Außerdem übernimmt Ex-Weltmeister Per Mertesacker mit Jahresbeginn 2027 das Amt des DFB-Geschäftsführers.
Die DFB-Gremien stimmten Klopps Verpflichtung einstimmig zu. Der Vertrag des 59-Jährigen, zu dessen Assistenten auch Ex-Salzburg-Coach Pepijn Lijnders zählen wird, beginnt am 15. August und läuft vier Jahre bis zur nächsten WM. Als erste Aufgabe muss Klopp die Qualifikation für die EURO 2028 schaffen.
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