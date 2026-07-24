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DFB-Präsident verrät

Diese Zusagen erhält Red Bull für Jürgen Klopp

Fußball International
24.07.2026 12:02
Jürgen Klopp verabschiedet sich in Richtung DFB! Auch dank Oliver Mintzlaff (rechts).
Jürgen Klopp verabschiedet sich in Richtung DFB! Auch dank Oliver Mintzlaff (rechts).(Bild: AP/Haiko Mandl)
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Von krone Sport

Das Tauziehen ist beendet, die letzten Details geklärt – auch mit Red Bull! Jürgen Klopp wurde am Freitag als neuer DFB-Bundestrainer präsentiert, nebenbei hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf verraten, was man als „Ablöse“ zugesichert hat. 

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„Ich bin Oliver Mintzlaff sehr dankbar“, betonte Neuendorf bei der Vorstellung von Klopp als DFB-Bundestrainer. Der Red Bull CEO habe den Weg für die Verpflichtung von „Kloppo“ freigemacht, so Neuendorf, der generell die Gespräche mit Red Bull lobte. 

Bernd Neuendorf
Bernd Neuendorf(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)

Als „Ablöse“ und Zusagen als Teil des Klopp-Deals habe man sich auf zwei Dinge verständigt, kündigt der DFB-Präsident an. „Es wird eine Zuwendung in Höhe von einer Million Euro an die RB-nahe Stiftung Wings for Life geben. Und es wird bis zum Jahr 2030 drei Länderspiele der A-Nationalmannschaft in Leipzig geben.“ 

Einstimmige Entscheidung
Der frühere Liverpool- und Dortmund-Meistermacher wurde am Freitag offiziell präsentiert. „Es ist ein sehr, sehr besonderer Tag für mich, sagte er bei seiner Vorstellung in Frankfurt. Deutschlands Verband hatte sich nach dem blamablen Sechzehntelfinal-Aus bei der WM gegen Paraguay von Julian Nagelsmann getrennt. Außerdem übernimmt Ex-Weltmeister Per Mertesacker mit Jahresbeginn 2027 das Amt des DFB-Geschäftsführers.

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Die DFB-Gremien stimmten Klopps Verpflichtung einstimmig zu. Der Vertrag des 59-Jährigen, zu dessen Assistenten auch Ex-Salzburg-Coach Pepijn Lijnders zählen wird, beginnt am 15. August und läuft vier Jahre bis zur nächsten WM. Als erste Aufgabe muss Klopp die Qualifikation für die EURO 2028 schaffen.

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