Diese Zusagen erhält Red Bull für Jürgen Klopp

Als „Ablöse“ und Zusagen als Teil des Klopp-Deals habe man sich auf zwei Dinge verständigt, kündigt der DFB-Präsident an. „Es wird eine Zuwendung in Höhe von einer Million Euro an die RB-nahe Stiftung Wings for Life geben. Und es wird bis zum Jahr 2030 drei Länderspiele der A-Nationalmannschaft in Leipzig geben.“