Jedermann-Star Roxane Duran verführt ganz Salzburg

Als Buhlschaft sorgt Roxane Duran bei den Salzburger Festspielen für Aufsehen. Die französisch-österreichische Schauspielerin begeistert Publikum und Kritiker und spricht mit krone.tv über ihre Karriere, ihre Leidenschaft für die Bühne und den Reiz einer der begehrtesten Theaterrollen des Landes.