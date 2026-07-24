Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rührende Geste nach WM

Versprechen eingelöst – dann fließen die Tränen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.07.2026 11:45
Bei Pedro Porros Großvater flossen die Freudentränen
Bei Pedro Porros Großvater flossen die Freudentränen(Bild: Krone-Collage/instagram.com/433, AFP/FLORENCIA TAN JUN)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Pedro Porro hat sein Versprechen eingelöst! Nach dem Coup bei der Weltmeisterschaft kehrte Spaniens Fußball-Held in seine Heimatstadt Don Benito zurück. Dort kam es zum emotionalen Wiedersehen mit seinem Großvater.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bereits im Halbfinale gegen Frankreich hatte Antonio Sauceda vor dem Fernseher mitgefiebert. Es war ein besonderes Spiel für den Fußball-Aficionado: Denn dieses fiel nicht nur genau auf seinen Geburtstag, sondern sein Enkel Pedro Porro fixierte mit dem Treffer zum 2:0 auch noch den Finaleinzug der Spanier.

Pedro Porro traf im Halbfinale gegen Frankreich.
Pedro Porro traf im Halbfinale gegen Frankreich.(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL)

„Momente wie diese sind unbezahlbar“
„Das ist das schönste Geschenk, das ich mir je wünschen könnte. Geld allein macht nicht glücklich, und Momente wie diese sind unbezahlbar. Ich bin überglücklich und werde diese Erinnerung mein Leben lang in Ehren halten“, sagte Sauceda unter Tränen im Interview mit der FIFA.

Großeltern wurden zu „Ersatzeltern“
Er war es, der den heutigen Top-Außenverteidiger in dessen Kindheit oft zu den Trainings gebracht hatte. „Manchmal habe ich die halbe Mannschaft mitgenommen. Da lagen dann Kinder auf dem Boden des Autos oder im Kofferraum“, erinnerte er sich.

Pedro Porro
Pedro Porro(Bild: AFP/FLORENCIA TAN JUN)

Tottenham-Kicker Porro sagte einst im Gespräch mit der spanischen Tageszeitung „ABC“ über seine Kindheit: „Wenn meine Mutter morgens zur Arbeit ging, manchmal schon um 3 Uhr, brachte sie mich zu meinen Großeltern. Ich habe oft geweint. Meine Großeltern wurden so etwas wie Ersatzeltern für mich, weil meine Eltern arbeiteten.“

Lesen Sie auch:
Marc Cucurella
Weltmeister persönlich
Cucurella trägt Haarpracht für autistischen Sohn
23.07.2026
Bizarre Szenen bei WM
Siegerfotos: Spanien und FIFA pfeifen auf Trump
21.07.2026
Rund 2 Millionen Fans
„Auf Wolke sieben!“ Empfang für Spaniens WM-Helden
21.07.2026

Rührende Geste nach WM-Titel
Am Sonntag krönte er schließlich seine Karriere! Mit dem 1:0-Sieg im Endspiel gegen Argentinien kürte sich der 26-Jährige, der ein bärenstarkes Turnier ablieferte, zum Weltmeister. Nach den Feierlichkeiten in den USA und in Madrid reiste er sofort in seine Heimatstadt Don Benito. Dort überreichte der Fußballer seinem Großvater die WM-Medaille in Gold. Sofort flossen die Freudentränen – hier zu sehen im Video:

„Mission erfüllt“, sagte Porro zu seinem ganz speziellen Wegbegleiter. Eine rührende Geste! Spaniens WM-Held weiß, dass er es ohne seinen Großvater wohl nicht an die Spitze des Weltfußballs geschafft hätte …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.07.2026 11:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Spiel um Platz drei
England – Frankreich: Zehn-Tore-Wahnsinn im Video
Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
124.929 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Nach Gewaltorgie: Biker schützen ganzes Grätzel
112.128 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Biker verbringen ihre Freizeit nun mitten am Cizekplatz in Wien-Donaustadt.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.640 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1730 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1080 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
756 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Rührende Geste nach WM
Versprechen eingelöst – dann fließen die Tränen
Argentinier hat genug
Verlorenes WM-Finale, Eklat – jetzt Schlussstrich
Saftige Strafe droht
Ausraster im WM-Finale: Trainer-Rüpel wehrt sich
Weltmeister persönlich
Cucurella trägt Haarpracht für autistischen Sohn
Sieben Alarm-Fälle
Verdächtige Wetten! FIFA verschwieg Warnhinweise

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf