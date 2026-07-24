Versprechen eingelöst – dann fließen die Tränen

Rührende Geste nach WM-Titel

Am Sonntag krönte er schließlich seine Karriere! Mit dem 1:0-Sieg im Endspiel gegen Argentinien kürte sich der 26-Jährige, der ein bärenstarkes Turnier ablieferte, zum Weltmeister. Nach den Feierlichkeiten in den USA und in Madrid reiste er sofort in seine Heimatstadt Don Benito. Dort überreichte der Fußballer seinem Großvater die WM-Medaille in Gold. Sofort flossen die Freudentränen – hier zu sehen im Video: