Versprechen eingelöst – dann fließen die Tränen

Pedro Porro hat sein Versprechen eingelöst! Nach dem Coup bei der Weltmeisterschaft kehrte Spaniens Fußball-Held in seine Heimatstadt Don Benito zurück. Dort kam es zum emotionalen Wiedersehen mit seinem Großvater.
Bereits im Halbfinale gegen Frankreich hatte Antonio Sauceda vor dem Fernseher mitgefiebert. Es war ein besonderes Spiel für den Fußball-Aficionado: Denn dieses fiel nicht nur genau auf seinen Geburtstag, sondern sein Enkel Pedro Porro fixierte mit dem Treffer zum 2:0 auch noch den Finaleinzug der Spanier.
„Momente wie diese sind unbezahlbar“
„Das ist das schönste Geschenk, das ich mir je wünschen könnte. Geld allein macht nicht glücklich, und Momente wie diese sind unbezahlbar. Ich bin überglücklich und werde diese Erinnerung mein Leben lang in Ehren halten“, sagte Sauceda unter Tränen im Interview mit der FIFA.
Großeltern wurden zu „Ersatzeltern“
Er war es, der den heutigen Top-Außenverteidiger in dessen Kindheit oft zu den Trainings gebracht hatte. „Manchmal habe ich die halbe Mannschaft mitgenommen. Da lagen dann Kinder auf dem Boden des Autos oder im Kofferraum“, erinnerte er sich.
Tottenham-Kicker Porro sagte einst im Gespräch mit der spanischen Tageszeitung „ABC“ über seine Kindheit: „Wenn meine Mutter morgens zur Arbeit ging, manchmal schon um 3 Uhr, brachte sie mich zu meinen Großeltern. Ich habe oft geweint. Meine Großeltern wurden so etwas wie Ersatzeltern für mich, weil meine Eltern arbeiteten.“
Rührende Geste nach WM-Titel
Am Sonntag krönte er schließlich seine Karriere! Mit dem 1:0-Sieg im Endspiel gegen Argentinien kürte sich der 26-Jährige, der ein bärenstarkes Turnier ablieferte, zum Weltmeister. Nach den Feierlichkeiten in den USA und in Madrid reiste er sofort in seine Heimatstadt Don Benito. Dort überreichte der Fußballer seinem Großvater die WM-Medaille in Gold. Sofort flossen die Freudentränen – hier zu sehen im Video:
„Mission erfüllt“, sagte Porro zu seinem ganz speziellen Wegbegleiter. Eine rührende Geste! Spaniens WM-Held weiß, dass er es ohne seinen Großvater wohl nicht an die Spitze des Weltfußballs geschafft hätte …
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