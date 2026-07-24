Klare Klopp-Ansage! „… dann bin ich morgen weg“

Seine neue Aufgabe erfüllt Klopp mit Ehrfurcht: „Was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass da ein Film abläuft, einem was durch den Kopf geht. Wo ging alles los, wo kommt man her. Ich hatte schon eine Ahnung, wie groß das Amt des Bundestrainers ist. Aber wenn man damit in Verbindung gebracht wird, fühlt man die Größe und die Verantwortung noch mehr. Da ich weiß, wo ich herkomme, ist es für mich unvorstellbar gewesen, dass es mal dazu kommt.“ Jetzt brennt er darauf, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen.