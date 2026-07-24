Das bedeuten Trumps neue Zölle für die EU

Was heißt das genau für die EU?

Für die EU greift den Angaben zufolge jedoch auch künftig ein allgemeiner US-Zollsatz von zehn Prozent – es wird sich vermutlich also „gar nicht so viel“ ändern, schätzt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr. Die Zölle gelten auf nahezu alle Importe – mit bestimmten Ausnahmen. Die gelten vor allem auf Produkte, die ohnehin schon anderen Zöllen unterliegen, wie zum Beispiel Stahl und Aluminium. Auch Öl und Gas sind einem US-Beamten zufolge nicht betroffen. Weitere Ausnahmen gibt es für Waren, die zuvor bereits auf ein Schiff geladen wurden.