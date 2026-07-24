Salzburgs größte Kapitel in der Cup-Historie

Die größten Cup-Läufe: Auch abseits der Cup-Könige schrieb Salzburg Pokalgeschichte. Der Salzburger AK erreichte 1947/48 das Halbfinale, der SK Bischofshofen kämpfte sich 1964/65 bis ins Viertelfinale und scheiterte erst im Wiederholungsspiel am späteren Finalisten Wr. Neustadt. 2006/07 träumten die Red Bull Juniors nach ihrem Halbfinaleinzug von einem vereinsinternen Endspiel mit den Bullen. Beide verpassten jedoch das Finale, das Farmteam unterlag der Wiener Austria, die „Erste“ verlor gegen Mattersburg. 2014/15 stürmte schließlich auch Grödig (damals Bundesligist) bis ins Halbfinale und schrieb Vereinsgeschichte.