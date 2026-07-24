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Die Jungen Zillertaler

Wiedersehen am Zrce Beach sorgte für Gänsehaut

Austria goes Zrce
24.07.2026 12:00
Michael Ringler, Markus Unterladstätter und Daniel Prantl (v.l.) vorm „Krone“-Kalypso.
Michael Ringler, Markus Unterladstätter und Daniel Prantl (v.l.) vorm „Krone“-Kalypso.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Die Jungen Zillertaler brachten den Zrce Beach einmal mehr zum Beben und bewiesen, warum sie bei Austria goes Zrce längst Kultstatus genießen. Doch die bewegendste Geschichte des Abends spielte sich nicht auf der Bühne ab. Eine 20-jährige Salzburgerin erlebte einen Moment, mit dem sie selbst nie gerechnet hätte – und kramte dafür sogar ein zehn Jahre altes Foto hervor.

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Kaum standen die Jungen Zillertaler auf der Bühne, gab es im Kalypso kein Halten mehr. Der kroatische Partystrand verwandelte sich in eine riesige Mitsing-Party, bei der das Publikum jede Zeile lautstark mitfeierte. Dass die drei Tiroler bei Austria goes Zrce längst Kultstatus genießen, bewiesen sie einmal mehr eindrucksvoll.

Die Jungen Zillertaler zählen zu den absoluten Publikumslieblingen in Zrce.
Die Jungen Zillertaler zählen zu den absoluten Publikumslieblingen in Zrce.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Unglaublich schöne Geschichte
Die wohl schönste Geschichte des Abends schrieb allerdings eine 20-jährige Salzburgerin. Unter den Gewinnern eines „Krone“-Meet & Greets mit den Musikern war auch Patrizia Aigner aus St. Michael im Lungau. Als sie mit der legendären Juzi-Wackelmütze zum Erinnerungsfoto antrat, musste sie schmunzeln. „Als ich zehn Jahre alt war, war ich mit meinen Eltern bei einem Juzis-Auftritt. Damals bekam ich eine Wackelmütze geschenkt und durfte ein Foto mit den drei machen“, erzählte sie der „Krone“. Das Besondere: Das Bild von damals hatte sie bis heute auf ihrem Handy gespeichert. Kurzerhand wurde die Szene nachgestellt – wieder mit Wackelmütze. „Als ich erfahren habe, dass ich gewonnen habe, konnte ich es zuerst gar nicht glauben“, lachte die 20-Jährige.

Patrizia 2016 mit den Jungen Zillertalern.
Patrizia 2016 mit den Jungen Zillertalern.(Bild: P. Aigner)
Und 2026 am kroatischen Partystrand.
Und 2026 am kroatischen Partystrand.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Nicht weniger als 42-mal im Megapark
Auch für die Juzis selbst läuft es derzeit rund. Allein heuer stehen sie 42-mal auf der Bühne des Megaparks auf Mallorca. „Das zeigt, wie generationsübergreifend unsere Musik ist“, so Frontmann Markus Unterladstätter, der sich schon riesig auf das Juzis-Gipfeltreffen am 15. August im Zillertal freut.

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