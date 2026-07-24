Wiedersehen am Zrce Beach sorgte für Gänsehaut

Unglaublich schöne Geschichte

Die wohl schönste Geschichte des Abends schrieb allerdings eine 20-jährige Salzburgerin. Unter den Gewinnern eines „Krone“-Meet & Greets mit den Musikern war auch Patrizia Aigner aus St. Michael im Lungau. Als sie mit der legendären Juzi-Wackelmütze zum Erinnerungsfoto antrat, musste sie schmunzeln. „Als ich zehn Jahre alt war, war ich mit meinen Eltern bei einem Juzis-Auftritt. Damals bekam ich eine Wackelmütze geschenkt und durfte ein Foto mit den drei machen“, erzählte sie der „Krone“. Das Besondere: Das Bild von damals hatte sie bis heute auf ihrem Handy gespeichert. Kurzerhand wurde die Szene nachgestellt – wieder mit Wackelmütze. „Als ich erfahren habe, dass ich gewonnen habe, konnte ich es zuerst gar nicht glauben“, lachte die 20-Jährige.