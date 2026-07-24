WHO warnt: Dieses Virus breitet sich in Europa aus

Ein deutlicher Anstieg bei den Fallzahlen von West-Nil-Fieber hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nun dazu veranlasst, zu einer erhöhten Wachsamkeit aufzurufen. Insbesondere in Griechenland und Italien habe die Zahl der Erkrankungen durch das von Mücken übertragene Virus in den letzten Wochen zugenommen, teilte das WHO-Regionalbüro für Europa in Kopenhagen mit. Die Krankheitssaison beginne gerade erst.