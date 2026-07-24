Wiener Klubs siegen in Europa – ÖFB-Cup-Wochenende

Rapid und die Austria landen Pflichtsiege in der Conference League Quali-Runde zwei! Grund genug, um in „Sportkrone Inside“ nach der WM wieder Fahrt aufzunehmen. Neben Experte Stefan Maierhofer stehen uns auch noch die hauseigenen Redakteure der Wiener Klubs zur Verfügung. Christian Mayerhofer (Rapid) und Lukas Schneider (Austria) schätzen die Lage der Hauptstadtvereine ein. Außerdem gratulieren wir Sturm zum Kantersieg gegen Hearts, bereiten auf das ÖFB-Cup-Wochenende vor und liefern die bisherigen Top-3-Transfers des Sommers!