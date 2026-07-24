Drei Verletzte nach Kollision zwischen zwei Pkw

Unterschiedliche Angaben

Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Laut dem 31-Jährigen sei der 19-Jährige nicht an der Haltelinie stehen geblieben. Der 19-jährige Lenker und zwei seiner 17-jährigen Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie wurden von den Rettungskräften in die Spitäler nach Weiz und Graz gebracht.