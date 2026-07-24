Drei Verletzte nach Kollision zwischen zwei Pkw

In St. Ruprecht an der Raab (Weiz) wurden drei Jugendliche bei einer Kollision am Donnerstagabend verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Unfallbeteiligter (31) wies eine Alkoholisierung auf.
Ein weiterer Unfall reiht sich in die Serie am Donnerstag auf den steirischen Straßen. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war mit drei Kollegen (alle 17) gegen 19.40 Uhr im Auto unterwegs. Er wollte von der St. Ruprecht-Straße nach links auf die B64 Richtung Weiz abbiegen. Laut seinen Angaben blieb er an der Haltelinie im Kreuzungsbereich stehen.
Von links (aus Richtung Weiz) kam wiederum ein Pkw, gelenkt von einem 31-Jährigen aus Graz-Umgebung. Dieses Auto verringerte seine Geschwindigkeit. Für den 19-Jährigen sah es so aus, als ob der 31-Jährige auf seinen Vorrang verzichtete, er bog daraufhin auf die B64 ein.
Unterschiedliche Angaben
Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Laut dem 31-Jährigen sei der 19-Jährige nicht an der Haltelinie stehen geblieben. Der 19-jährige Lenker und zwei seiner 17-jährigen Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie wurden von den Rettungskräften in die Spitäler nach Weiz und Graz gebracht.
Positiver Alkohol-Test
Der 31-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Neben Polizei und Rettungs standen 30 Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kühwiesen und der Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab im Einsatz. Neben der Versorgung der verletzten Personen musste Öl gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden.
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