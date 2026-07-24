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Dianas Grab? Wirbel um Urlaubsfoto von Prinz Harry

Royals
24.07.2026 11:31
Dieses Foto sorgt für Wirbel: Harry und Archie tragen Blumensträuße, Lilibet folgt ihnen. ...
Dieses Foto sorgt für Wirbel: Harry und Archie tragen Blumensträuße, Lilibet folgt ihnen. Entstand die Aufnahme auf dem Anwesen Althorp, wo Prinzessin Diana ihre letzte Ruhestätte gefunden hat?(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/meghan, APA-Images / EPA / John Giles)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Herzogin Meghan (44) gewährt auf Instagram überraschend private Einblicke in den Familienurlaub mit Prinz Harry (41), Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). Zwischen den sonnigen Urlaubsbildern sorgt aber vor allem eine Aufnahme des jüngeren Sohns von König Charles mit seinen Kindern in einem englischen Park für Emotionen. 

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Darauf zu sehen: Harry und sein Sohn Archie mit Blumensträußen in der Hand, die kleine Lilibet läuft mit einem Handtäschchen und ihrer Schmusedecke hinter ihnen. Britische Medien vermuten, dass die Aufnahme auf dem Anwesen Althorp entstanden sein könnte – jenem Ort, an dem Harrys geliebte Mutter Prinzessin Diana (†36) ihre letzte Ruhestätte gefunden hat.

Offiziell bestätigt hat der Herzog von Sussex einen Besuch am Grab seiner Mutter nicht. Doch das Foto sorgt für Spekulationen: Führte Harry seine Kinder tatsächlich zur letzten Ruhestätte ihrer berühmten Großmutter?

Ein besonderes Bild, das Royal-Fans weltweit sehr berührt: Prinz Harry und seinen Sohn Archie ...
Ein besonderes Bild, das Royal-Fans weltweit sehr berührt: Prinz Harry und seinen Sohn Archie mit Blumensträußen, während die kleine Lilibet hinter ihnen läuft – offenbar auf dem Weg zur letzten Ruhestätte von Prinzessin Diana (†36) auf dem Anwesen Althorp.(Bild: www.instagram.com/meghan)

Für den Prinzen wäre es ein zutiefst persönlicher Moment. Harry verlor seine Mutter Diana im Jahr 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris. Seitdem hat er immer wieder betont, wie sehr ihr Verlust sein Leben geprägt hat.

Mit den Blumen in den Händen wirkt die Szene besonders berührend – viele Royal-Fans sehen darin eine stille Erinnerung an die „Prinzessin der Herzen“.

Meghan und Harry, hier mit Baby Archie, besuchten im Juli erstmals seit vier Jahren König ...
Meghan und Harry, hier mit Baby Archie, besuchten im Juli erstmals seit vier Jahren König Charles. Anschließend führte die Reise die Familie offenbar nach Althorp, den Stammsitz der Spencers und das Zuhause von Harrys Onkel Charles Spencer.(Bild: AFP/HENK KRUGER)

Bilder der Europa-Reise im Juli
Die insgesamt elf Instagram-Bilder zeigen die Sussexes ungewohnt privat: beim Baden, am Strand, beim Essen und auf Reisen. Die Gesichter von Archie und Lilibet bleiben – wie von Meghan und Harry gewohnt – verborgen.

Die Fotos zeigen vor allem eines: Abseits der Schlagzeilen rund um den Streit mit dem britischen Königshaus genießen Harry und Meghan ihr Familienleben fernab des Palasts.

So intime Einblicke in ihr Familienleben gewähren Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) nur ...
So intime Einblicke in ihr Familienleben gewähren Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) nur selten: Mit einem überraschenden Foto-Reigen auf Instagram zeigt die ehemalige „Suits“-Darstellerin nun private Momente aus dem gemeinsamen Sommerurlaub mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5).(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/meghan)

Die Bilder sollen während einer Europareise Anfang Juli entstanden sein. In dieser Zeit kam es auch zu einem seltenen Treffen zwischen Harry und seinem Vater König Charles III. (77) auf dessen Landsitz Highgrove.

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Für Charles war es Berichten zufolge ein besonderes Wiedersehen mit seinen Enkeln Archie und Lilibet – nach Jahren voller Spannungen zwischen Vater und Sohn. 

Der wohl emotionalste Moment
Sollte Harry anschließend tatsächlich mit seinen Kindern Althorp besucht haben, wäre es ein weiterer emotionaler Moment dieser Reise gewesen.

Prinzessin Diana wurde nach ihrem Tod nicht auf einem öffentlichen Friedhof beigesetzt. Ihr Bruder Earl Charles Spencer entschied sich dafür, sie auf einer kleinen Insel im See des Familienanwesens Althorp beizusetzen.

Auf einer kleinen Insel im Oval Lake von Althorp befindet sich die letzte Ruhestätte von ...
Auf einer kleinen Insel im Oval Lake von Althorp befindet sich die letzte Ruhestätte von Prinzessin Diana. Am Ufer erinnert ein dorischer Tempel an die „Prinzessin der Herzen“, die 1997 im Alter von 36 Jahren ums Leben kam.(Bild: APA-Images / EPA / John Giles)

Der Ort ist normalerweise nicht öffentlich zugänglich und gilt als geschützter Rückzugsort für die Familie. Ein Besuch dort wäre daher kein royaler Auftritt – sondern ein sehr privater Moment im Gedenken an Diana.

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