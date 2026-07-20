Renn-Yamaha im Dorotheum – aber wer hat signiert?

Bei aller Rennsport-Orientierung: Dass dieses Motorrad einen Meter Rennstreckenasphalt unter die Räder bekommt, ist ähnlich wahrscheinlich wie eine Rückkehr von Valentino Rossi als aktiver Fahrer. Es wird wohl eher in einer Sammlung landen.

Die Online-Auktion beginnt am 29 Juli um 13 Uhr in Vösendorf mit einem Startpreis von 18.000 Euro.