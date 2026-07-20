Hoffnung für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch

Das Kärntner Start-up „amedtec GmbH“ hat eine Innovation entwickelt, die die Erfolgschancen künstlicher Befruchtungen verbessern soll. Wie das neuartige System die Eizellen während der Entnahme vor Temperaturschwankungen schützt.
Für viele Paare wird der Wunsch nach einem eigenen Kind zur emotionalen Belastungsprobe. Jeder Versuch einer künstlichen Befruchtung bedeutet neue Hoffnung – und oft auch neue Enttäuschung. Ein Kärntner Start-up will nun genau hier ansetzen und mit einer technischen Innovation die Erfolgschancen von Kinderwunschbehandlungen erhöhen.
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