Hoffnung für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch

Für viele Paare wird der Wunsch nach einem eigenen Kind zur emotionalen Belastungsprobe. Jeder Versuch einer künstlichen Befruchtung bedeutet neue Hoffnung – und oft auch neue Enttäuschung. Ein Kärntner Start-up will nun genau hier ansetzen und mit einer technischen Innovation die Erfolgschancen von Kinderwunschbehandlungen erhöhen.