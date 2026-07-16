Hitzewelle in England
Männer wollten Kinder retten und ertrinken selbst
Auch England wird derzeit von einer Hitzewelle heimgesucht, da wirkt das kühle Nass oft zu verlockend. Zwei Männer starben, als sie versuchten, zwei Kinder aus dem Meer vor dem Badeort Seaton Carew zu retten.
Die Kinder hatten am vergangenen Sonntag die Strömung vor der nordenglischen Küste unterschätzt. Zwei Einheimische eilten ihnen zu Hilfe, doch verunglückten dabei selbst. Die Kinder konnten schließlich von Passanten aus dem Wasser gezogen werden.
Für Wayne Taylor und Ian Pascoe kam allerdings jede Hilfe zu spät. Die alarmierten Rettungskräfte konnten die Männer zwar noch aus dem Meer bergen, wenig später wurden die beiden aber für tot erklärt, berichtet die BBC.
Hitzewelle trieb Menschen ins Wasser
Lokale Politiker sprachen von einer „Tragödie“ für den Ort, gleichzeitig warnten die Behörden davor, offene Gewässer zu unterschätzen. In den vergangenen Tagen hatte es in Großbritannien mehrere tödliche Badeunfälle gegeben.
Die Hitzewelle mit mehreren Tagen über 35 Grad hatte die Menschen ins Wasser getrieben. Die Suche nach Abkühlung endete für einige allerdings dramatisch.
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