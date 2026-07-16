Aufregung in Südtirol um „KI-Newsportal“ aus China

Darüber hinaus werfe die Angelegenheit grundlegende Fragen im Hinblick auf Demokratie und nationale Sicherheit auf, so die Journalistengewerkschaft in einer Pressemitteilung. Solange die italienische Regierung und das Parlament keine entsprechenden gesetzlichen Regelungen schaffen, könne grundsätzlich jede im Ausland ansässige Organisation ein journalistisches Onlineportal in Italien betreiben, ohne die für Journalistinnen und Journalisten sowie Verlage geltenden Vorschriften einhalten zu müssen, und dabei auch Desinformation oder Falschmeldungen verbreiten. „Angesichts der derzeitigen geopolitischen Lage Italiens ist diese Entwicklung umso besorgniserregender“, hieß es abschließend in der Mitteilung.