Oligarch aus Ukraine bezichtigt Kiews Geheimdienst

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Beteiligt gewesen seien „Personen aus dem Umfeld der derzeitigen und ehemaligen Führung des Dienstes“, so der Geschäftsmann in dem von seinen Anwälten verbreiteten Schreiben weiter. Zudem spricht er von einem gezielten Mordversuch. Die mit dem Fall befassten Staatsanwaltschaften in Monaco und im französischen Nizza ermitteln wegen versuchten Mordes und einer Sprengstoffstraftat. Sie äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Anschuldigungen und dem aktuellen Stand ihrer Ermittlungen.