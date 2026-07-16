Schuldirektoren wurden zu Geldstrafen verurteilt

Den Bund geschädigt, um die Schule zu unterstützen

In diesem Zusammenhang ist eines wichtig zu erwähnen: Die Überschüsse aus den Cateringveranstaltungen kamen der Schule und den Schülern zugute, keiner der Protagonisten hat sich persönlich bereichert. Das erklärt auch, warum das Land und die Bildungsdirektion so lange beide Augen zugedrückt und auf dienstrechtliche Konsequenzen verzichtet haben. Ganz im Gegenteil: Der ehemalige Direktor der Schule ist sogar in die Bildungsdirektion befördert worden.