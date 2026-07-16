So ein besonderes Finale gab es überhaupt noch nie

Bayern und Real fehlen im Finale

Für Bayern München endet übrigens eine lange Serie. Erstmals seit fast einem halben Jahrhundert steht kein Spieler der Bayern im WM-Finale. Zuletzt war dies 1978 in Argentinien beim 3:1-Erfolg der Gastgeber nach Verlängerung gegen die Niederlande der Fall. Und auch Real Madrid ist nicht vertreten, obwohl Spanien und das spanischsprachige Argentinien im Finale stehen. Erstmals in der Geschichte war kein Spieler des nationalen Rekordmeisters für eine spanische WM-Auswahl nominiert worden. Vom argentinischen Team sind sieben Profis in der Primera Division engagiert, aber keiner bei Real.